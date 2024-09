Od snova do jave, tanka je granica, a večeras je bilo posebno veče za jednog mladića.

- San svakog deteta koje prođe Zvezdinu školu je da jednog dana zaigra za prvi tim i to u večitom derbiju. Meni se danas san ostvario i mislim da nije moglo lepše - pobeda u gostima na derbiju i to posle osam godina. I to velika pobeda od 0:4. Hvala našim navijačima na neverovatnoj energiji tokom 90 minuta. Hvala i saigračima na tome što smo se svi zajedno borili tokom čitavog meča, te pokazali da smo Zvezda. Spreman sam bio, nisam osećao tremu, ali mnogo mi je pomogao stručni štab. Dobio sam jasan savet da smem da pogrešim, ali da ne smem da prestanem da pokušavam. Sve od sebe sam dao i nadam se da su svi zadovoljni. Danas je bila asistencija, nadam se golu na sledećem derbiju - blistao je Maksimović.