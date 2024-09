"Šta fali Partizanu? Kad igrate u Partizanu i Zvezdi, igrač mora da ima pobednički kvalitet i mentalitet. Većina igrača Partizana to nema, javno to moram da kažem!", poručio je Šaranov koji je za crno-bele branio tokom 2016. godine kada je pomogao da osvoje Kup Srbije.

Bivši golman Partizana upitan je i da li bi Saša Ilić drugačije reagovao u svlačionici, odnosno da li stranci mogu da "osete" klub kao što je to slučaj sa domaćim fudbalerima: "Šta kaže Saša Ilić? Oseća Partizan nenormalno, vidiš da bi poginuo za njega, kad imaš takav karakter u svlačionici - to vuče celu svlačionicu. Partizan nema takvog igrača. Da li stranci ostavljaju utisak da vole klub? Igrao sam ja i inostranstvu, koliko god voliš, ne možeš to da osetiš. Kad igraš u klubu koji voliš, kad igraš sa emocijom, daješ više nego što možeš", zaključio je on.