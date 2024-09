- Žao mi je Partizana, koji je doživeo dno dna zahvaljujući ljudima koji ga vode. Sem Kovača , Partizan nema nijednog kvalitetnog igrača. Pogledajte samo strance u Partizanu. Ko su ti ljudi? Zna li neko kako se zovu? Sve je to lopovluk! Ko vredi od njih? Pokazali su protiv Lugana i Genka... Ispušene lule! Moreira, Žuka Tejgo ... To su bili stranci. Ovo danas. Pa, to su mučenici, a ne fudbaleri!

- Pre dve godine sam, nažalost sve to predvideo. Žao mi je što sam bio u pravu. Partizan je oguljena stabljika koja se suši i pitanje je kad će da se poseče. Taj klub gotovo da ne postoji. Ti mladi igrači, ta deca odlaze za džabe iz Partizana. Ali, zato što to neko hoće. Smišljeno. Nemam dokaze, grad priča, Srbija priča da se radi o ozbiljnom lopovluku. Puštaju se kvalitetna Partizanova deca da odu besplatno iz kluba, a neko stavlja milione u svoj džep... Vidim da ovi koji vode klub nemaju interes da guraju svoju decu, jer rade svakakve malverzacije. To zna javnost, samo se ćuti. I opet pitam. Zašto to radite gospodo? Vi koji vodite Partizan! Omladinska škola i dalje radi, mada ne dobro kao u moje vreme.