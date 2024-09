- Drago mi je zbog tog momčića. Gledao sam ga protiv Benfike prošle nedelje u Ligi šampiona za mlade. Bio je fantastičan. Rekao sam tada Terziću, Mrkeli i predsedniku Mijailoviću , da me taj naš "mali Mesi" mnogo podseća na Di Mariju . Imao je nekoliko sjajnih lopti, dao gol Benfiki. Sviđa mi se mnogo... Stalno se nudi, traži loptu, uvek je za korak ispred protivnika... Nije alibi fudbaler. To kad vidiš na terenu, onda znaš da je to kvalitet. Ali, ima Zvezda još talentovanih klinaca pored njega, u prvom timu Šljivića i Lekovića - rekao je Boško Đurovski za Kurir.



- Debitovao sam protiv Partizana, kod čuvenog trenera Branka Stankovića. Kao mlad, jedva da sam imao 18 godina. Rekao mi je sat ipo pre sastanka, spremaj se... Nije želeo ni Miletovića, ni Jurišića, standardne štopere, već mene. Reče mi tada, treba da čuvaš Slobodana Santrača. Nisam verovao šta čujem. Santrač u to vreme najbolji napadač u državi. Bio je to moj prvi derbi. Došli moji iz sela na utakmicu, ceo kombi... Santrač nije dao gol, a novinari su me proglasili igračem utakmice, meč je završen 0:0. To mi je jedna od najdražih utakmica u dresu Crvene zvezde - objasnio je Boško Đurovski.