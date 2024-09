On je jedan od onih igrača za koje treneri kažu da bi ih i s jednom nogom držali na terenu. On je jedan od onih ljudi za koje prijatelji kažu da bi s njim i u rat ako treba. On je jedini fudbaler na svetu koji je Murinju i Gvardioli za 90 minuta smestio tri komada u mrežu. On je Slaviša Jokanović, specijalni gost u novoj epizodi kultne emisije "Mojih top 11".