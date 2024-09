"Mi nismo roboti i moramo time da se pozabavimo i definitivno smanjimo broj utakmica kako bismo mogli da igramo kvalitetnije. Mislim da bi to trebalo da bude cilj. To je mnogo posla, a prema programu dodato je još utakmica. Na primer, Siti je u nedelju igrao protiv Arsenala, a u utorak protiv Votforda. To nije čak ni fleksibilno, možda je moglo da se prebaci za sredu umesto u utorak, ali to nije fleksibilno", naveo je on.