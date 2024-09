"Nisam bio siguran da li je to on ili ne. Jedva sam slušao šta je rekao. Samo sam pomislio: 'Ovo je sve što mi sada treba'. Ali počeo sam polako da prepoznajem njegov glas i nisam znao šta bih rekao, pa sam mu poručio: 'Dobro, trenutno sam malo zauzet. Možeš li me pozvati drugi put?' Spustio sam slušalicu. Godinama smo to prepričavali", otkrio je Varan.