Citirao je Vlahović najvećeg tenisera sveta svih vremena kada je upitan za "pobednički mentalitet":

- Ponekad na terenu, ako se dogode stvari koje nisu kako treba, počnem da budem nervozan. Ali to je nešto što menjam jer je beskorisno. Kao što je Đoković rekao: „Moja najveća sposobnost je da znam kako da izbrišem grešku“, rekao je to i Kristijano Ronaldo. Ovo je nešto što mogu poboljšati. Generalno, veoma je važno imati ravnotežu. Ne uzbuđivati se previše kada stvari idu dobro i ne obeshrabriti se kada krenu loše. To sam naučio u ovim godinama u Juventusu, jer igranjem na svaka tri dana uvek imate novu šansu. Morate biti konstantni i na vrhu, teško je i nije uvek moguće. Ovde ako pobedite normalno je, a ko želi da postane najbolji mora da ima ovakav mentalitet.