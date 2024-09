- Andrija je došao kod mene, iako je tad bilo 12 škola fudbala za decu u Novom Pazaru. Čujte sad ovo, njemu je kuća na 30 metara od zapadne tribine stadiona Novog Pazara. I on je sve to ostavio i došao kod mene u Rašku. Kako drugačije da opravdam taj postupak, neko da ga je moj Vlado poslao sa neba. Andrija Maksimović je dar sa neba koji može u 100 godina da se rodi - počeo je priču za Sportski žurnal Nedeljko Dimitrijević.

- Gledajte kad je došao kod nas to je bila kopija Leo Mesija. Imam slike koje govore u prilog tome, duga frizura i svi su ga u Raškoj oslovljavali sa Mesi. Andrija je stvarno naš Mesi. Sad se podšišao i ne liči na sebe sa kraćom kosicom. Ha, ha, ha...

Tog kobnog 1. oktobra 2001. godine, igrači Crvene zvezde odrađivali su lakši trening i na samom njegovom kraju, Vlada Dimitrijević se srušio na zemlju. Ubrzo su mu pritrčali Dragan Džajić, koji je strčao sa tribina, Jovan Damnjanović, koji se našao blizu njega i članovi lekarske ekipe, Slobodan Musulin, Goran Zuvić i Miša Bukumirović, koji su uspeli da ga zadrže u životu do dolaska Hitne pomoći, koja je stigla nakon pola sata, ali je na putu do Urgentnog centra preminuo, praktično na rukama najboljeg prijatelja Nemanje Vidića, koji je sa njim ostao do samog kraja.