"Da ne trošimo reči o Ibri. Upoznao sam ga protiv Švedske. Tada sam ga sreo na njegovom oproštaju. Stao sam pored autobusa, pričao sa mamom, i naleteo je Ibra. Razmenili smo nekoliko reči. Tada sam na utakmici dobio udarac u nos i onda mi je rekao – sad će da ti poraste kao moj. Našalio se, bio je baš simpatičan. Posle petnaestak dana sam imao prvi kontakt sa njim i tada sam saznao za interesovanje Milana. Kada sam saznao da me Milan želi, bio sam jako srećan. To je klub kojem ne možete reći ne. Ali želeo sam da čujem plan koji imaju za mene, da vidim da li mi to odgovara. Ibra me je ubedio toliko da me posle toga ništa nije zanimalo", rekao je Pavlović.