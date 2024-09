U svom prvom mandatu u Partizanu, Savo Milošević bio je trener od 28. marta 2019, pa sve do 1. septembra 2020. godine.

- Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne sme da radi trener i pedagog, pre svega trener Partizana. Ali, nije me Novi Sad opredelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: Ići odavde i nikad više ne raditi ovde - rekao je Milošević u izjavi za Sportklub 1. septembra 2020. godine.