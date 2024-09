"On je danas podvrgnut operaciji, mislim da je povredio i meniskus. Sledeće sezone će se vratiti. Ova sezona je završena. Nažalost, dobili smo najgore vesti, ali tako je, kako je. Ponekad se, nažalost, to dešava. Tu smo da ga podržimo i da mu pomognemo da se dobro oporavi, korak po korak", rekao je Gvardiola na konferenciji za novinare, preneo je Skaj.

"Ono što nam on daje, to nemamo sličog igrača, ali svi ostali igrači zajedno mogu da zamene ono što nam je Rodri davao otkako je došao. Moraćemo to da uradimo kao tim i da nađemo način da odigramo mnogo utakmica bez važnog igrača za nas", dodao je Gvardiola.