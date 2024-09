."Vojvodina je u uzlaznoj formi, došao im je novi trener Krtolica koga jako dobro poznajem i kome želim svu sreću. On je sjajan čovek i trener. Vojvodina ima ogroman roster vrhunskih igrača. Mi smo dobro trenirali i u dobrom raspoloženju dočekujemo meč", rekao je Drinčić, a preneo klub.

"Imamo određenih kadrovskih problema, ali to neće uticati na naš odnos prema igri. Došli smo do pozitivne atmosferi, raspoloženi dolazimo na trening. Ja kao trener mogu da obećam da ćemo dati sve od sebe da predstavimo klub u najboljem svetlu", dodao je on.