"Momenat u kom se nalazimo nije sjajan, međutim, iz ove kože se ne može. Tu smo da probamo da se pomerimo korak napred. Nadam se da će se sutra to i desiti, iako Mladost ima pet uzastopnih pobeda i to protiv ekipa iz gornjeg dela tabele. U dobroj su formi i to koristimo kao motiv da spremimo naše igrače da budu pravi, kakvi nisu bili u poslednje vreme", dodao je on.