- Izmene postoje, ali to nisam uradio jer nisam bio zadovoljan njime. Uvek ga vidim u dobroj formi, još bolje kad postiže golove, jer mi se to sviđa i zato što sam srećan zbog njega. On zna koliko je važan i mora tako da nastavi. Vidim ga kao pozitivnog lidera, čak i kad imamo poteškoće u komunikaciji i govoru tela. Ponekad mora da se poboljša i bude u boljoj harmoniji sa ekipom tokom svih 90 minuta, ali je neko ko uvek daje sve od sebe i želi da se takmiči - zaključio je Mota.