– Igor je imao dobru sezonu iza sebe, proglašen je za najboljeg mladog igrača Super lige Srbije. Za njega smo imali šest-sedam ozbiljnjih, konkretnih ponuda, igrač je sam izabrao Sent Etjen. To je bila i poslednja ponuda koja je stigla, za nas najmanje finansijski unosna. Imali smo i duplo veće ponude, ali igrač je želeo u Evropu, odbio je Rusiju, Ameriku, drugu ligu Nemačke, bilo je interesovanja i iz Bundeslige. Ispunili smo želju našeg igrača, nadamo se da će se dobro snaći u budućnosti, a biće mu potrebno vreme. Izabrao je klub sa velikom tradicijom, nekadašnjeg šampiona, koji se vratio iz druge lige u elitni rang.

– Apsolutno! I na taj način se vidi da prodaja Mela nije greška. Naša je filozofija forsiranje mladih igrača i nastavićemo tim putem, to je ujedno i interes kluba. Ljudi moraju da shvate da je predsednik Dragan Obradović mnogo toga dao ovom klubu. Na stadionu je, kad je on došao, bila jedna limena kućica i teren koji je više ličio na „krtičnjak“, takođe i svlačionice u izuzetno lošem stanju, postoje slike koje sve to dokumentuju.

– Često čujem priče da „Čukarički ne znači ništa srpskom fudbalu“. Ne znam kako to ne znači, s obzirom na broj mladih igrača koje izbaci svake sezone. Taj novac ulazi u Srbiju, plaćamo redovno porez državi, ne kasnimo niti jedan dan. Takođe, imamo nekoliko reprezentativaca koje je naš klub „vraćao u život“, kao što su Radonjić, Birmančević, Đorđe Jovanović, Mijailović. Čukarički je afirmisao Đorđa Petrovića, Mašovića, ranije Andriju Pavlovića. Da ne pominjemo broj mladih reprezentativaca Srbije, njih je neuporedivo više. Kad jedan mali Čukarički izbaci jednog igrača za „A“ reprezentaciju, to je više nego dobro. Treba to da rade i drugi, drago mi je da to čine i Vojvodina, TSC, kragujevački Radnički, tu su i Nišlije, da ne pominjem Crvenu zvezdu i Partizan. Ne mogu ni svi da stignu do reprezentacije, ali opet ti momci se prodaju, dođu u priliku da reše svoju egzistenciju. Ako se ti momci potom izgrade kako treba, vratiće se i u reprezentaciju. I jednako je bitno da se formiraju kao ljudi, a Čukarički se uvek bavio i tom komponentom razvoja mladih igrača.