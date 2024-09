"Želeo bih da se zahvalim našem bivšem treneru Saletu Stanojeviču, ali, kako i u životu, tako i u fudbalu ništa nije garant. A sada bih želeo da predstavim čoveka kome sam se divio kao igraču, kao čoveku. O njemu i igrama Partizana je iluzorno pričati. Poslednjih dana su me ljudi pitali ko će nam biti trener, a ja sam samo pitao „a sa kim je Partizan igrao najlepši fudbal“. Nijedan odgovor nije bio drugi do Savo Milošević. Ono što me raduje jeste da će iz utakmice u utakmicu biti sve više publike, jer će igre biti bolje. U tom mom prvom mandatu od sedam godina, u vreme dok je Savo bio trener, Partizan je imao najveći profit, i kada je reč o Evropi, i kada je reč o vrednosti naših igrača i novca koji je Partizan u tom periodu prihodovao. To je nešto što nam u ovom trenutku treba", rekao je Iliev i dodao: