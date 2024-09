Milošević se vratio u Partizan i vodiće tim iz Humske u narednom periodu, a novinari su ga na konferenciji za medije podsetili na to da je kada je prethodni put odlazio iz kluba rekao da se neće vraćati u srpski fudbal. Ipak, Milošević je istakao da to nikada nije izjavio.

"Kome sam to rekao i kada? Nisam to rekao. Nisam. Ja sam izašao iz srpskih medija od momenta kada sam otišao. Nisam davao izjave tri godine. Moje poslednje obraćanje je bilo saopštenje o ostavci. U tom saopštenju, ako ga nađete, videćete da toga nema. To je poslednja rečenica do ovog danas koje sam ja davao za srpske medije. Jedine izjave sam dao su bile na omladinskom turniru na Zlatiboru i bile su vezane samo za taj turnir. Sve druge izjave koje su se pojavile a da se vode na moje ime nisam demantovao jer nisam bio deo medija. Ne mogu da komentarišem i da se pravdam za nešto što nisam rekao. Ali ću ipak da vam odgovorim na pitanje. Šta se promenilo? Ništa. Ako stavim na vagu težinu situacije kada sam došao u martu 2019. i ovu sad, jako mi je teško da vidim koja je teža", rekao je Milošević.