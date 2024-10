- Juče sam morao da donesem tešku odluku, ali verujem da je to bilo najbolje za tim, bez trunke sumnje. Bez sumnje. Ponovio bih to 100 puta. To ne znači da je situacija neopoziva ili nepovratno, ali ono što smatram najboljom situacijom za tim je ova - rkao je Enrike.

- Veoma sam iskren, ali ne želim da ovo pretvaram u sapunicu. Nije bilo svađe između igrača i mene. To je potpuno lažno, to je laž. Nema problema između igrača i trenera. To je pitanje u vezi sa obavezama igrača prema timu. Ništa više od toga, ali to se može popraviti za pet minuta - rekao je Luis.