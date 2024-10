– Menjao bih gol za pobedu ili bar bod protiv TSC-a. Činjenica je da mi gol znači na planu samopouzdanja, pogoci su uvek ono što „hrani“ napadače, ali je uvek ekipa u prvom planu. Na žalost, na kraju smo izgubili od TSC-a, ali ne treba to da doživljavamo tragično, već da izvučemo pouke. Mislim da smo zaslužili makar bod, pre svega zbog odlične igre u prvom poluvremenu – kazao je Mihajlo Cvetković, koji je potom nastavio:

– Znali smo da nas čeka težak meč, protiv ekipe izuzetnog kvaliteta, pre svega sa sjajnim pojedincima. Jednostavno, nismo iskoristili šanse koje smo imali i stigla nas je kazna. Drago mi je da nas rani gol, posle samo nekoliko minuta igre nije poremetio. Igrali smo posle toga prema zamislima stručnog štaba, izašli smo visoko, konstantno bili u presingu, uspeli da izjednačimo. Morali smo da postignemo makar još jedan gol do kraja prvog poluvremena, posle je bilo sve mnogo teže. Imali smo i šansu za izjednačenje u nadoknadi vremena, ali je Docić pogodio prečku.

– Sjajan momak, odličan napadač. Imao sam stvarno šta da naučim od njega, pre svega vrhunski napadač koji igra bez kontakta, može jednim potezom da napravi razliku na trenu. I često je to činio na našim utakmicama. Čuli smo se, poželeo sam mu sreću, a on mi je poručio da nastavim tamo gde je on stao u Čukaričkom. I nadam se da će biti tako, usresređen sam na trening, na svakodnevni napredak, a nadam se da ću uspeti da dobrim igrama i naravno golovima pomognem Čukaričkom.