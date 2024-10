Prema informacija do kojih smo došli dug kluba je veći od 60 miliona evra, a posebno je opterećujuća četvrtina tih obaveza jer su oni direktno povezani sa dobijanjem licence za učešće u evrokupovima naredne sezone. Naravno, sve pod uslovom da Partizan uopšte izbori plasman u Evropu jer je ovaj tim trenutno na 6. mestu tabele Super lige Srbije.

Bivši ministar i član uprave crno-belih već pravi tim, ali i plan za rešavanje gorućih problema. Do 15 miliona u kratkom roku je nemoguće doći, pa će uslediti razgovori i pokušaji da se deo obaveza prolongira. Ljajiću je potrebno da u klub dovede i uspešne privrednike koje bi bili spremni da ulože novac i pomognu spašavanju Partizana.

Dva prioriteta biće pred novim rukovodstvom. Finansijska stabilizacija, pre svega, a zatim Omladinska škola. To je segment gde su crno-beli razoreni, a samim tim i ostali bez glavnog izvora prihoda. U Evropi nisu imali apsolutno nikakve rezultate, samim tim su ostajali bez para od UEFA, a kada je zakazala i Omladinska škola - postalo je jasno da klub ide u propast. Uz sve to dovođenju su katastrofalni strani fudbaleri i to za veliki novac.