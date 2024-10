- Što se tiče pobeda i poraza, sramota me je da o tome govorim. Sramota me je i kada Zvezdini igrači, kada izgube 4:0 kažu nisu fascinirani onima koji su pobedili 4:0. To mi je ličilo na ovo kada izgubite od nekoga 10 ili 15 puta i više od toga, pa niste fascinirani onim koji vas je toliko puta pobedio. Gubitnička filozofija, a ja sam vam već rekao, verujte pobedniku - jasno je poručio Vučić.