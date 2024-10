"Kako rešeta i postiže golove čini mi se da on nikakvih problema. Vlahović je izuzetno talentovan i jako, jako dobar fudbaler. Odlično igra, u poslednje vreme postigao je par evrogolova. On je jedan od najtalentovanijih cetarfora u Evropi", kaže Bogdanović.

"Šanse u Ligi nacija su nikakve, jer su i oni sami rekli iz FSS i stručnog štaba da to takmičenje nije nama prioritet. To je predigra za kvalfikacije za Svetsko prvenstvo, što je donekle i dobar stav, jer je SP prioritet".

"Kad ste me videli poslednji put da komentarišem utakmice Zvezde? Kada sam rekao da bi me bilo sramota da sam kupio Kulibalija, tada su me sklonili, u meni su videli protivnika i nepritaelja, a trebali su da vide besplatnog konsultanta. Žao mi je. Kad Zvezda igra ima jako puno mesa za analizu, al eto, ja to ne komentarišem".

"Šta može Milošević? Ništa. Ne može se ekipa napraviti preko noći. Pojačanja su kao da su ih skupljali u izbegličkom kampu. Trećerazredna pojačanja, to navijači treba da znaju. Znamo da su igrači Partizana plaćeni milione evra, da imaju po 50, 60, 70 hiljada evra mesečno. Treba ih oterati i dovesti druge. A nije Savo Milošević Ferguson. Nisam siguran da ima čarobni štapić. To jako teško ide. Nije meni jasno što je on to prihvatio, verovatno lova. Treneri su ozbiljno plaćeni. Oni nemaju rezultate. Stanojević je imao 55.000 evra, to je plata 35 hirurga na mesečnom nivou. Kad imate rezultate, ne poredite te stvari. Milojević u Zvezdi ih ima. Na Zapadu to drugačije funkcioniše. Dete vam ne radi, a mnogo troši. Pa sine, smanji! Na Zapadu imate vlasnike koji daju svoj novac televiziju koja je najvećim delom uključena. Ovde nije tako. Meni je najsmešnije kad počnu kukati koliko im država daje. Ćuti, daje ti koliko ti daje. Kome više daje država, a ti prodaš kapitena za 1.500.000 evra, prihoduješ pola od toga i plaćaš četiri trenera", rekao je bivši fudbaler.