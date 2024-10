Početkom godine Ognjen Mimović potpisao je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine, a pre desetak dana nove potpise stavili su Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević i Adem Avdić do 2027. I to samo zato što su maloletni, jer je to zakonski okvir. Uroš Sremčević je u aprilu postao punoletan i odmah je iskoristio klauzulu i produžio ugovor sa crveno-belima do 2028. godine. Jovan Šljivić ima ugovor sa Zvezdom do 2026. godine, a Stefan Leković do 2027.