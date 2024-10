- Više Mesi. Protiv Jamala sam već igrao na kadetskom Prvenstvu Evrope, obojica smo dali gol, voleo bih da se opet sretnemo na terenu. Iza sebe imam dva prvenstva u uzrastu do 17 godina, u Mađarskoj sam igrao sa godinu dana starijim igračima, postigao dva gola protiv Španije i Italije. Na Kipru smo stigli do polufinala, poraženi smo od Portugala, ali dali smo svi maksimum. San mi je bio uvek da igram za najbolji tim Srbije i sada sam ovde…

- Rekli su mi da nastavim dobro da radim, da nemam tremu, da će me svi ovde dobro prihvatiti. Sve je počelo nekako posle derbija, pojavio se tada i širi spisak, odmah su me savetovali da ostanem čvrsto na zemlji, da ne poletim, da stalno radim na sebi. Ne čitam mnogo komentare, ali video sam šta su Italijani pisali posle meča sa Interom, dali su mi ocenu sedam. Sve je to zaista sjajno za mene, imam 17 godina a igrao sam protiv jednog Intera, debitovao u Ligi šampiona.

- Pre meča sa Interom svi su me pitali da li imam strah, tremu, rekao sam da nemam…Pokazao sam na terenu i da me nije strah i da imam karakter. Ko je ostavio najveći utisak na mene od igrača Intera? Arnautović. Snažan, jak, svuda ga je bilo. Mogao sam Zomeru da dam gol, nisam imao ni sreće, sada ga neće biti u Leskovcu.

- Da, sestra me zbog kose nazvala Mesi, on je tada isto imao dužu kosu. Ostao mi nadimak, kasnije sam igrao u školi fudbala „Vlada Dimitrijević“, došao zatim u Zvezedu. U Novom Pazaru je legenda fudbala Adem Ljajić, vratio se iz inostranstva i podigao grad na noge. I on mi je idol, jer smo obojica iz istog grada – rekao je Andrija Maksimović i poentirao.- Zovu me sada Mesi, ali voleo bih jednog dana da me pamte kao legendu Andriju Maksimovića. Da ostavim trag u fudbalu.