Kako je došlo do toga da postanete trener Vojvodine?

- Pozvao me je Dragoljub Zbiljić , predsednik Vojvodine. Naš razgovor je trajao vrlo kratko, možda ni pet minuta. Dogovorili smo brzo uslove saradnje za mene i moj stručni štab. Mogu vam reći, da sam veoma srećan! Predsednik Zbiljić je najzaslužniji za moj povratak u Novi Sad. Bio sam njegova želja, kao i sportskog direktora Marka Jovanovića , te Dušana Bajatovića . Na njihov poziv sam se vratio - rekao je u dahu za Kurir Nenad Lalatović (47) i nastavio:

- Imao sam još neke ponude... Dan pre nego što će me tražiti Vojvodina, imao sam poziv od mog menadžera iz Saudijske Arabije. Ali, Vojvodinu nisam mogao da odbijem! Ovde u Novom Sadu imam kuću, preko puta FC "Vujadin Boškov". Meni je tu lepo, živim za ovaj klub, daću sve od sebe da igramo dobar fudbal. Pozivam navijače da dođu u što većem broju na našu prvu utakmicu protiv Jedinstva za nešto manje od dve nedelje.

- Prvo, bilo je izvanredno u Lučanima! Želim ovim putem da se zahvalim jednom velikom i sjajnom čoveku, kakav je Neško Milovanović! Fasciniran sam sa njim... Koliko taj čovek voli i koliko on živi za fudbal. Svaki dan smo bili zajedno. Lično, nikad veći profesionalac nisam bio, nego u Lučanima. Teško mi je bilo kada sam odlazio iz Mladosti, nešto slično kao kada sam napuštao Vojvodinu. Hvala Nešku, hvala igračima i svim zaposlenima u klubu. Volim ih i krivo mi je što više nećemo sarađivati. Nadam se da će neko od njih doći u Vojvodinu.

- Gde god da idem i gde god da radim, moji ciljevi su najviši. Napašćemo drugo mesto u Superligi, pošto je prvo neizvodljivo... Sanjam da Vojvodina bude konkurentna Crvenoj zvezdi, već sledeće sezone. U ovom trenutku to nije realno i zato je plan da budemo drugi. Uz kvalitet igrača koje Vojvodina ima, sa mnom kao trenerom, siguran sam da možemo do željenog cilja. Želim da čujem kako navijači Vojvodine pevaju "Ćiri-bu, ćiri-ba, igra Voša kao Barsa" ... Znam da je ispred mene ozbiljan zadatak. Treba da obavim razgovor sa igračima, izgubili su samopouzdanje. Utakmica protiv Novog Pazara nije bila na niovu... Vojvodina mora svaku utakmicu da ide na pobedu, jer je veliki klub. U budućnosti mora da mašta da bude prvak Srbije... Dao bih pet godina svog života da Vojvodina ove sezone osvoji kup, bude druga i izbori plasman u makar grupnu fazu Lige konferencije! Neće biti lako, Zvezda je najjača, Partizan se diže, tu su Čukarički, Radnički iz Kragujevaca, Lučani...

- Mnoge poznajem, radi se o izvanrednim fudbalerima. Imaju individualni, sada moramo da radimo na kolektivnom kvalitetu, jer je on najvažniji. Pojedinci ne smeju da iskaču i to će biti uvek u ekipi kojoj sam trener. Grb Vojvodine mora da se poštuje, jer je klub iznad svih nas. To ću prvo reći igračima.