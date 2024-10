"Kako to mislite nezvanični tim Pakistana? Šta smo mi, neki otpad, da skupljamo sve što nam se ponudi? Mislim da uopšte ne sme biti ni priče o odigravanju takvog meča! Ni utakmica protiv tima sastavljenog od igrača iz naše lige ne dolazi u obzir, to je još gluplje. Koliko Rusija treba da padne nisko pa da igra sa amaterima? Da li ste pri sebi? Nema potrebe uopšte su upuštati u takve pregovore, to je besmislica. Igrati protiv nekih nedosralih timova ili još gore sa ekipom koju sastave mediji je ispod svakog nivoa", jasan je Kološkov.