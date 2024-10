"Pomoćnik mi je njegov pisao i rekao da mu se javim. Ja rekoh, hoću, samo da mi pošalje broj telefona. Jer sam se ja inače čuo sa Tonijem, onako 'kako si', 'šta radiš', čestitke i to. Dobio broj, zovem ga, a on kaže: 'Petro, jedno pitanje?' Ja rekoh, slušam. 'Jel možeš ti da braniš za Ameriku?'. To je bilo još pre nego što je potpisao. Ja rekoh, ne mogu. Kako ne možeš, igrao si tamo? Ja rekoh nemam ni papire, ništa. To nije bilo ni realno, a i opet Srbija, svakako ne bih promenio reprezentaciju i da mogu. Kaže mi on, još nismo potpisali, ali gledamo kakva je situacija, na koga možemo da računamo, na koga ne možemo. Rekao sam mu, voleo bih s vama opet da sarađujem, ali u nekom klubu", otkrio je Đorđe Petrović gostujući u "Alesto" podkastu.