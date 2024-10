"Moj problem je što uvek volim da imam klub u kom ima prostora za napredak i u kom mogu da napravim razliku. Lester je bio u Ligi 1 kad sam ga preuzeo i tako sam napravio kompaniju u Silicijumskoj dolini. Kupovao sam firme slične mojoj, ali ne u dobrom stanju, već skoro u stečaju. Tako je moja kompanija izrasla u jednu od najvećih u tom poslu. Nemam interes da samo budem tu, a da ne pravim nikakvu razliku. Želim da vidim napredak sve vreme i stoga ću doći u vlasništvo nekog novog kluba. Ne mogu da odolim jer imam energije. Entuzijazam je ključna stvar, on hrani energiju, a ja sam oduševljen fudbalom. Tako da ću verovatno pokušati još jednom", rekao je Mandarić za "The News" iz Portsmuta i dodao:

"Ne želim da se povučem, povući ću se jednog dana kad me više ne bude. Još uvek imam strast da pomognem, da imam glavobolju i stres. Ponekad uživam u tome. Ponekad mi postane teško i kažem 'šta ja dođavola radim?'. I dalje uzimam projekte ne razmišljajući koliko ih imam već nezavršenih. Više nemam 45 godina, već 86, ali zašto se ne vratiti? Ne radi se o godinama, već o energiji i želji. Gledam ljude od 66 godina, mlađe od mene, imam njihovu energiju i entuzijazam. Uradiću to još jednom. Zdrav sam, nemam nikakvih problema, možda sam to nasledio od roditelja. Nikad se ne zna, možda se jednog dana dogodi nešto iznenada, ali sad se osećam dobro".