Čukarički je u jednom od derbija kola osvojio bod na gostovanju Radničkom 1923, na stadionu Metalca u Gornjem Milanovcu (1:1). Dugo su Brđani bili u zaostatku, sve do 84. minuta, kad je na sjajnu asistenciju Vukašina Jovanovića glavom savladao Lijeskića.

– Pre svega, želeo bih da pohvalim Vukašina za asistenciju, učinio je to u stilu najboljih svetskih bekova ili veznjaka, slobodno mogu da kažem da je centrirao ka Kevin De Brujne. Moje je bilo samo da budem na pravom mestu i da odradim lakši deo posla, da glavom pošaljem loptu iz neposredne blizine u protivničku mrežu – kazao je na početku razgovora Slobodan Tedić, napadač Čukaričkog.

– Nismo se najbolje snašli, pravili smo dosta grešaka na startu. Primili smo gol u ranoj fazi susreta, što nismo smeli da dozvolimo. Ali, uspeli smo od starta drugog poluvremena da nametnemo svoj ritam, i da se vratimo u meč. Mogli smo i ranije do izjednačenja, da smo u tome uspeli možda bismo i stigli do preokreta. Na kraju, osvojili smo bod. Da nam je to neko ponudio pre meča ne bismo bili zadovoljni, ali s obzirom na razvoj događaja nije loše.