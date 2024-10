Tomislav Karadžić sinonim je za uspeh FK Partizan! Njegova reč se i dalje ceni i poštuje u Humskoj, jer su tokom njegovog predsednikovanja crno-beli bili dominantni u Srbiji.

Kada smo nazvali Tomislava Karadžića i predložili mu da pričamo o FK Partizan, u prvi mah nije bio raspoložen. Završili smo prijatan razgovor, a onda se popularni Tole javio Kuriru posle nekih sat vremena. Objasnio je da je poznat kao čovek koji je proveo 50 godina u fudbalu, da mu je stalo o tome šta priča o FK Partizan i šta predlaže, te da to čini u najboljoj nameri. I to vrlo jasno i konkretno.

Starsport/Peđa Milosavljević

Skupština FK Partizan treba da bude održana u petak 11. oktobra. Na njoj bi trebalo, koliko smo informisani, da ostavke da podnesu Milorad Vučelić i Miloš Vazura, ali...

- Partizan je duže vreme u dubokoj krizi i promene su neophodne. Bilo ko da dođe, mora da napravi sanacioni program, počev od upravne zgrade stadiona, do Teleoptika. To sigurno neće biti za kratko vreme. To je težak i dugoročan posao. I svakako, da bilo koja ekipa ljudi dođe, biće im potrebna podrška i veliko strpljenje. Partizan će biti stabilan onog trenutka, kada bude ekonomski nezavisan - rekao je Tomislav Karadžić (85) ekskluzivno za Kurir i nastavio:

- Mislim da je država ušla u veliki problem, kada je napravila grešku i opredelila se da finansira fudbal. Odnosno da daje ogromna finansijska sredstva u Crvenu zvezdu i Partizan. Te klubove treba dovesti da žive od svojih rezultata, ulaznica, sponzora, prodaja igrača... Da se država ne upliće i ne pomaže njihovo poslovanje, s tim da bi bilo potrebno da se obezbede licence i krene u drugačiji sistem rada.

Tomislav Karadžić smatra da određene stvari vezane za FK Partizan treba što pre rešiti.

- Što se tiče skupštine kluba, svaki dan je važan, da se ta agonija Partizana prekine! Da dođu neki ljudi koji imaju znanja, ambicija i podrške, da klub izvuku iz blata. Naravno, da to nije lak posao i biće potrebno mnogo faktora koji bi pomogli takvoj ekipi koja dođe u Partizan. Koja će to ekipa biti, da li ima koncept, da će doći sedam do deset ljudi koji znaju i mogu... Ne znam... Videćemo na skupštini. Statut kluba i celu organizaciju treba pretresti i videti šta je najbolje za novu rukovodeću ekipu.

BETAPHOTO/BRANISLAV BOZIC/DS

Proteklih dana dosta je spekulacija vezanih za Milorada Vučelića i Miloša Vazuru, ali i skupštinu kluba.

- Mislim da sadašnje rukovodstvo nema ambicije da ostane u klubu. To sam lično informisan! Što se tiče skupštine, to je manje važno... Može se zakazati nova vanredna skupština i da se taj problem reši. Kao i da se promeni statut, ako nije dobar. To može da se izvede na dva načina. Ili odmah formirati Upravni odbor za predsednikom na čelu, ili ukolioko nema uslova, da se uspostavi privremeni organ od četiri ili pet ljudi, koji će voditi Partizan narednih nekoliko meseci i raščistiti stvari oko svih tela u FK Partizan. Da budemo precizni, ili odmah predsednik i Upravni odbor, ili privremeni organ, koji će doći do nove skupštine, novog UO i novog predsednika.

Nedeljama unazad se spekuliše sa dugom FK Partizan. Pominje se suma od 60.000.000 evra, bez da je iko video papire poslovanja kluba.

- Dug je manji od sume koja se pominje, ali nije daleko od toga. Nije svakako mali. Struktura tog duga je koncipirana da su 50 odsto obaveze prema državi, a ostalo prema drugim poveriocima, igračima... Dug je između 40 i 50 miliona evra! To je za sada problem, svakako, ali treba učiniti da se da nekakva injekcija odmah. Da se osnovne potrepštine razreše, da Partizan osvoji drugo mesto u prvenstvu, da se uđe u Evropu i da se kroz to takmičenje dođe do 7.000.000 ili 10.000.000 evra, plus da se realizuju i neki transferi ako su mogući, da pomognu sponzori ako ih ima. I tako krenuti u program sanacije kluba. I da budem potpuno jasan i da ne budem kontradiktoran, dugoročno posmatrano država ne treba da daje svoj novac klubovima.

Zorana Jevtić

Izneo je Tomislav Karadžić i svoje mišljenje o Rasimu Ljajiću koji treba da postane novi predsednik FK Partizan.

- Rasim Ljajić je dobro rešenje! Kada sam bio predsednik Partizana on je bio moj potpredsednik, lično sam ga postavio na tu funkciju, sa još četiri čoveka. On voli fudbal, nije suvi političar da mu je sve nepoznato u sportu. Ukoliko bude imao želju i podršku navijača, društva i države, mogao bi da krene u proces vrlo kvalitetno. Cenim ga, mudar je i pametan čovek.

O tome ko treba da sedi u budućoj upravi Partizana, Karadžić nema dilemu.

- Svaki klub mora da ima svoj miks upravljanja, u kojem će sedeti sportski radnici, privrednici i političari. Fudbal u ovom trenutku teško može da preživi bez politike. Mada za ubuduće, važna je ekonomska samostalnost klubova ili privatizacija. Voleo bih da Partizan što pre izađe iz krize, dugo je u problemima. To je veliki kub, nacionalni brend. Bez obzira na navijačke strasti, svi treba da budemo naklonjeni Partizanu. To je evropsko ime i šteta bi bilo da ide nekakvom nizbrdicom.

Dado Đilas

FK Partizan živi više od godinu dana bez podrške navijača, dok je suprotno kada je u pitanju KK Partizan.

- Živimo vreme u kome košarka beleži dobre rezultate i vlada opšta euforija. Ali treba znati, da su košarka i drugi sportovi u odnosu na fudbal, u svetskim razmerama, u razmaku od dve svetlosne godine. Tolika je razlika - zaključio je Tomislav Karadžić i na kraju poentirao:

- Pitanje odgovornosti u fudbalu je posebna tema, ali o tome neki drugi put.