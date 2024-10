- U moje vreme bio je sistem, pa su mladi igrači poput Saše Ilića, Igora Duljaja ili Andrije Delibašića ulazili kompletni u prvi tim i odmah konkurisali za mesto u startnih 11. Po meni, svake godine omladinska škola treba da spremi tri do četiri igrača za prvi tim. Meni je neverovatno da Partizan kupuje bonuse, da ih nema u svojoj školi... To je katastrofa! Dušan Vlahović nije ostavio bilo kakav trag u Partizanu! To je činjenica. Umesto da su ga razvijali, oni su ga prodali čim je došla prva prilika i to za mali novac. To je pokazatelj da se ne vodi računa o mladim igračima... Za koliko je otišao Vlahović? Za tu kardinalnu grešku nestručnih ljudi, niko nije odgovorao... Da meni neko da dijamant, šta bih ja sa njim... Samo stručan čovek može da ga obradi. A, kod nas u Partizanu svako može sve da radi...