"Nakon što me skoro mesec dana prate, danas su pokušali da mi otmu kola. Kako je ovo grozan osećaj. Ovo me tera na povraćanje. Večerašnji događaj je samo šlag na tortu. U poslednjih mesec dana pronašao sam pet mini-uređaja za praćenje vozila na svom automobilu. Samo saznanje da ovi kriminalci znaju gde živim me ne čini spokojnim. Nažalost, više se nikad neću osećati bezbedno u ovako prelepom gradu. Znam da materijalne stvari nisu bitne, ali saznanje da je neki stranac provalio u moju privatnu imovinu čini da se osećam nesigurno i užasno", poručio je Žesus.