"Kako je moguće da isti oni koji su u januaru 2022. sami sebi izglasali novi mandat do 2027. godine, sada predlažu razrešenje predsednika i generalnog direktora kluba i izbor novog rukovodstva? Odakle vam pravo da odlučujete više o bilo čemu!? Ako ste već u prvoj polovini ovog novog mandata postali svesni svoje nesposobnosti da vodite FK Partizan, i to očigledno nakon što vas je neko na to ‘prisilio’, odakle vam moralno pravo da predlažete bilo kakve promene, pa čak i svoje razrešenje, umesto da podnesete neopozivu ostavku i konačno preuzmete odgovornost za propadanje kluba?".