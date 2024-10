Prošle sezone je na 48 utakmica u svim takmičenjima postigao 21 gol za madridski tim koji je napustio nakon što je osetio potrebu da to uradi.

"Kada ti je zaista teško u situaciji kao što je moja, krene depresija, pa napadi panike. Nije važno čime se baviš, kakva ti je životna situacija, jer kada to krene, osećaš se kao da je unutar tebe druga osoba protiv koje se boriš svakog dana i svake noći. Za mene je pritisak u Španiji bio nepodnošljiv i odlazak odatle je najbolja odluka koju sam doneo", rekao je Morata i dodao:

"Bilo mi je grozno. Mislio sam da više neću moći da obujem kopačke i izađem na teren. Ali zahvaljujući mnogim ljudima: Simeoneu, Kokeu, Atletikovom izvršnom predsedniku Migelu Anhelu Gilu, mom psihijatru... Vi nas gledate preko televizije i na društvenim mrežama, ali to je često nerealan utisak nas i naših života. Tri meseca pre Evropskog prvenstva sam ozbiljno razmišljao da ostavim fudbal. Nisam znao šta mi se događa, ali sam znao da je jako komplikovano i osetljivo. Ovako ću to da pokušam da objasnim: u istom trenutku shvatiš da isto, a to je fudbal, i voliš i mrziš najviše na svetu".