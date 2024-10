- Kažu akademija... Ona nema ni slovo "A" od akademije... Sklonili su sve bivše fudbalere i doveli one sa kojima mogu da rade, šta im je volja. Ti novi treneri su svaki dan morali da zapisuju treninge i nose ih direktoru u kancelariju, gde on ima tablu, kao da je u školi... Omladinska škola Partizana je fabrika. A, to znači da najmanje dva, ili tri igrača moraš da napraviš svake godine za prvi tim. Tom nesrećnom direktoru sam nudio opkladu. Rekao sam mu da ću imati pet igrača za prvi tim na kraju sezone... I znate, šta... Nije hteo da prihvati opkladu. Sačuvaj Bože, koliko je u Partizanu igrača propalo. Ogromna je to brojka.