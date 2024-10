Ivan Jovanović postao je prvi selektor Grčke koji je uspeo da pobedi Englesku. Trijumfom na Vembliju rezultatom 2:1 postao je tek drugi selektor u istoriji grčke reprezentacije koji je upisao tri pobede u prve tri utakmice na klupi. Pre njega je to uspeo samo Kostasu Polihroniju , koji je 1994. vezao šest pobeda.

Najviše uspeha imao je vodeći kiparski Apoel i to u dva navrata. U svom drugom mandatu od 2008. do 2013. godine Jovanović je osvojio tri titule nacionalnog prvaka i napravio veliki uspeh plasmanom u četvrtfinale Lige šampiona, što je od srpskih trenera do sada jedino uspelo Radomiru Antiću.