"Ponosan sam što će toliko njih odvojiti subotu kako bi došli ovde i još jednom obuli kopačke. Naravno da bih i ja voleo s njima da zaigram, ali to više nije moguće. Tako da ću barem s porodicom izvesti početni udarac. Svestan sam da će me puno mojih prijatelja koji mi puno znače videti poslednji put. Zato ću da se trudim da upijem, uživam i zapamtim svaki trenutak tog dana".

"Iz prve ruke znam kako je užasno čuti da imaš rak. Ali koliko god je meni ili drugom odraslom to užasno, deci i njihovim roditeljima je gore. Zato što se ja nalazim na kraju životnog puta, ali mogu se osvrnuti i videti da sam imao ispunjen život. Jako malo ljudi može reći da je uspelo da hobi pretvori u karijeru, pa onda od toga još i dobro da zaradi. Jako sam, jako zahvalan na tome i to cenim. Ali kada ovako nešto pogodi decu, to je daleko teže", rekao je Džodž Koh.