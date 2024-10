"Delovali smo onako kako smo i hteli, da budemo borbeni, koncentrisani, požrtvovani pre svega. Da pokažemo taj timski duh, jer mi to možemo definitivno. Tako da sve što smo tražili i zamisili, uspeli smo da sprovedemo protiv jedne jake ekipe kakva je Švajcarska. Oni su odlična selekcija sa odličnim igračima. Kada ste maksimalno pripremljeni, pre svega na tom psihološkom planu, da pokažete respekt prema tim nekim taktičkim stvarima, plus taj voljni momenat, jedna velika želja, jer je utakmica pred našom publikom u našoj zemlji, onda vas rezultat za sve nagradi na kraju. Mislim da smo potpuno zasluženo pobedili što je jako bitna stavka. Stvorili smo još nekoliko prilika pored dva postignuta gola, apostrofirao bih posebno ovaj drugi Mitrovićev koji je jedno remek delo".

"Da, baš tako. Ja stalno potenciram i govorim igračima da nije samo važno ko počinje utakmicu, nego da shvate da je i važnost igrača koji su na klupi velika. Ne znam procentualno u svetu, ali igrači koji uđu na teren sa klupe i prave razliku, donose i rezultatsku prednost. Mislim da smo stvorili jedan kolektivni duh, da se razumemo i da ono što želimo to negde i ostvarujemo. Pristup me puno raduje, igrači ulaze sa velikom motivacijom sa klupe što je jako, jako bitna stavka. Moram da kažem i da mi je žao zbog Lukića i povrede, nije dobro što se desilo, ali to je sastavni deo fudbala. Ima dosta stvari na kojima ćemo još raditi, popravljati, gledati da budemo bolji, da ispravljamo greške, a ono što je dobro da potvrđujemo".