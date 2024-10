Poznato je da je Ibrahimović svuda imao arogantan pristup, da se nametao kao lider kome se saigrači moraju povinovati. To isto je činio i u Milanu, ali je Brazilac otkrio da se pojavio jedan koji nije želeo takvu sudbinu.

Bilo je to tokom treninga Milana kada je došlo do svađe njega i Onjevua u kojoj je Šveđanin izvukao deblji kraj.

"Zlatan je vodio loptu, a Onjevu ga je slučajno zakačio po zglobu. Igra je nastavljena, mi smo shvatili da to nije uradio iz zle namere, već zato što je hteo da dođe do lopte. Trening se nastavio, lopta je došla do Onjevua, a Ibrahimović je sa dve noge ‘uleteo‘ u njega s čistom namerom da ga povredi. Pomislio sam: ‘Dođavola, šta se dogodilo?‘. Onjevu je mirno ustao, a Zlatan krenuo da ga vređa na švedskom i više jezika, ništa ga nismo razumeli. Uhvatio ga je za vrat i hteo da ga obori na pod", rekao je Pato.