Kada je golman broj jedan u timu, onda je jasno u kakvoj je podređenoj ulozi bila ekipa. Međutim, treba krenuti od početka. Od selektora Dragana Stojkovića i njegove pogrešne taktike. Sastav Srbije koji je Piksi suprotstavio vladajućem prvaku Evrope i verovatno najboljoj reprezentaciji na svetu trenutno, delovao je više nego iznenađujući. Malo ko bi imao hrabrosti da Španiji izađe sa dvojicom napadača, jer bi to predstavljalo rizik ravan samoubistvu. Što se na kraju i desilo...

Videlo se u prvom poluvremenu da Aleksandar Mitrović i Dejan Joveljić ne mogu zajedno. Iako je napadač Los Anđeles Galaksija igrao povučeno, jasno je bilo da je on više smetao veznom redu, nego što im je bio od pomoći. Uz to, gušio je Lazara Samardžića, koji je stalno ispadao iz igre, pa je prvih 45 minuta bio u stalnom kontra ritmu. Dobri poznavaoci igre rekli bi da smo prvom poluvremenu odigrali bez dvojice igrača, a to je ogroman luksuz, kada nasuprost sebe imaš jednu moćnu Španiju. Bez obzira što su van ekipe bili Lamine Jamal, Rodri, Niko Vilijams, Dani Olmo, Karvahal... Bila je ovo utakmica koja se crtala za Andriju Maksimovića, da bude starter i podrška Lazaru Samardžiću, a posebno Aleksandru Mitroviću. Bila i ostala, nažalost.