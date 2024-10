Uprava je donela odluku da okonča saradnju sa legendarnim trenerom, koji je bio ambasador kluba i za to je primao platu od 2,6 miliona evra godišnje. Razlog je smanjenje budžeta, a čelnici Junajteda, Džim Retklif i njegovi saradnici, na jedan način žestoko su ponizili legendarnog menadžera. Ferguson je često dolazio u svlačionicu igrača Junajteda kako bi im pružio podršku, a prema pisanju "Dejli mejla", Škot je prvo dobio savet da više to ne radi na dan utakmica, iako mu to zvanično nije bilo zabranjeno, ali je postojao interni dogovor među osobljem.