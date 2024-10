Upitan da uveri navijače da je uvek igrao čisto i da nije uzimao supstance za poboljšavanje performansi, Pogba je odgovorio: "Kada me vidite, poznajte me. Ljudi me poznaju".

"Čak i kada se sve to dogodilo, ljudi su govorili: 'Znamo Pola, on to nikada ne bi uzeo. I da jeste, to bi bilo u neznanju i ne bi bilo namerno. To je potpuna istina. Iskren sam, rekao bih. Ja loše gubim, ali nisam varalica, ja sam neko ko voli moj sport. Volim fudbal i nikada, nikada to ne bih uradio. Volim pošteno da pobedim i ljudi to znaju", naveo je on.