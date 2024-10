Trener fudbalera Liverpula Arne Slot pozvao je danas na preispitivanje domaćeg kalendara takmičenja, posle povrede golmana njegove ekipe Alisona Bekera.Alison je 5. oktobra u utakmici protiv Kristal Palasa povredio tetivu i očekuje se da će pauzirati najmanje do sredine novembra.

On je igrao utakmicu u Ligi šampiona u sredu uveče, pre nego što se povredio odmah u sledećoj utakmici u Premijer ligi koja je počela u subotu od 13.30.

"Ono što je veoma dobro u Holandiji je da sam 99,9 odsto siguran da sve ekipe koje igraju u Ligi šampiona ne igraju u nedelju. Imaju dodatni dan da se na najbolji način pripreme za utakmicu u Ligi šampiona. To nije uobičajeno ovde u Engleskoj", dodao je holandski trener.

Alison je već propustio dve utakmice ove sezone zbog povrede, a prošle sezone odsustvovao je više od dva meseca, od februara do aprila.

"To je pomalo neobično za golmane. Meni nije jer sam imao golmana u Fejenordu koji je imao problema sa povredom, takođe sa mišićima. To ne vidite često, to su više izuzeci. Proveravamo šta bi mogao da bude razlog", rekao je Slot.