- Verujte da mi je ceo dan puna glava cifara, dinara, evra, dugova, potraživanja,ne znam gde se nalazim. Evo došao sam na promociju divnih pesama i to mi je pola sata da danem dušom, ali vi me pitate. Da, dug je taj 55 miliona plus 3,5 miliona nekih sporova, ali to je ta cifra o kojoj se ranije pričalo.