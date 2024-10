"Naravno da će takva odluka imati uticaja na nas. Ser Aleks je Mančester junajted. On je izgradio Junajted i doveo nas tu gde smo sad, to utiče na nas. S druge strane, mi znamo i ser Aleks zna, to je ono što on želi. On želi da vidi kako Mančester junajted pobeđuje i siguran sam da će uvek biti dostupan za savet. Trebaće nam, definitivno, u kratkom periodu, kao što je i bilo u ovih dve i po godine otkako sam ovde. Jedno je sigurno, nema kluba na svetu gde su očekivanja tako velika, kao što je u Mančester junajtedu. To je postavka od ere ser Aleksa i mi ostali koji smo došli posle njega moramo sa tim da se nosimo", rekao je Ten Hag.