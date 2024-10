"Razumem ljude koji to rade i poštujem svakoga. Imam razumevanje i simpatiju za sve one koji su izgubili voljene osobe u ratovima i raznim komfliktima. Međutim, za mene je to podsećanje na napad koji sam osetio kao dečak. Kao uplašeni klinac od 12 godina koji je živeo u Vrelu tada. Moja država je uništena tokom bombardovanja 1999. godine. Ranije sam nosio taj simbol, ali sada osećam da to nije primereno", rekao je Matić koji ima više od 250 nastupa u Premijer ligi koju je potom zamenio za Seriju A, a danas nastupa za francuski Lion.