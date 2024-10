Uveren sam da ćemo to veoma brzo da promenimo, i da uspostavimo najviše standarde u svim segmentima, uključujući i stanje fudbalskih terena. To je i naša obaveza koju ćemo da preuzmemo sa punom ozbiljnošću, vrednim radom i konkretnim rezultatima.

„Odmah posle meča sa Švajcarskom najavili smo da ćemo preduzeti sve neophodne mere da teren na stadionu „Dubočica“ bude u neuporedivo boljem stanju za utakmicu sa Danskom. Od tada do danas bavimo se sa rešavanjem tog problema, do sada su utvrđeni razlozi zbog kojih je teren bio u lošem stanju. Pre svega imamo prisustvo patogena, odnosno bolesti korena trave. Teren je specifičan, jeste hibrid ali sa 95 odsto prirodne trave što znači da je jako osetljiv na vremenske prilike, vrućine koje su ovde bile velike, zatim zahlađenja i kiše. Na prvom mestu je ipak bolest korena trave. Taj problem rešavamo primenom adekvatne mehanizacije, adekvatnih preparata, primenom novog, kvalitetnog semena koje će dati rezultat do utakmice sa Danskom i teren dovesti u potpuno regularno stanje kako bi mogao da se igra kvalitetan fudbal. Moram da kažem da smo pre meča sa Švajcarskom ovde u periodu od 40 dana imali 14 odigranih utakmica, samo Dubočica četiri, ali teren je služio i drugim klubovima iz regiona. I on će ponovo biti u stanju da se tako intezivno koristi, jer mi ga nećemo osposobiti na kratak rok. Obezbedićemo i ovaj, ali i terene u Loznici i Zaječaru, kao i na pravi način pomoći da se održavaju svi novi tereni koji su urađeni iz UEFA het-trik programa. A biće i mnogo novih, jer želimo da se fudbal u Super ligi i Prvoj ligi, ali i nižim ligama igra na kvalitetnim terenima. Za sve to što želimo stvaramo jedan održiv i efisan sistem održavanja, sprovodimo mere koje nažalost pre toga nisu bile sprovedene. Svaki klub koji ima novi teren posedovaće odgovarajuću mehanizaciju i imaće nekoliko obučenih ljudi koji će proces edukacije i usavršavanja proći u Sportskom centru u Staroj Pazovi. Obuku će vršiti eksperti renomirane kuće „Pro Pič“ koja se bavi ovim poslom širom Evrope i sveta. Imaćemo i konsultante iz Premijer lige, vodeće eksperte za održavanje terena. Sve terene vidimo kao veliki resurs, kao nešto što je neophodno da bi se podizao kvalitet naših igrača, naših klubova i naše reprezentacije. I čuvaćemo ih kao suvo zlato“ rekao je Branko Radujko.