"Koristim ovo pitanje da još jednom dam apel da su se navijači vratili. Ne samo da su se vratili, već i da navijaju kao nikad do sada. Da otac odvede sina i da vrišti i navija kao nikad. To je jedini recept da i mi bolje radimo, kako Rasim u poslovnom, tako Danko i ja u sportskom. Sportski deo je najgledaniji. Ljudi gledaju utakmicu i to je slika nas u klubu. Koristim ovo pitanje da pošaljem poruku, a razgovarali smo i Danko i ja sa Savom, koji ima apsolutnu podršku. I da nije on trener, ja bih ga doveo u ovakvoj situaciji jer je partizanovac, jer nam sada ne treba Gvardiola, već Savo Milošević.Ne treba nam generalni direktor, nego Danko, koji zna svoju kuću", kaže Mijatović i dodaje: