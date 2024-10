- Meni je Partizan u periodu dolaska iz Budućnosti, pre skoro četiri decinije, Rasime, majko rođena... Imao sam sreću da dođem na velika vrata, došao sam i sa pritiskom, pa sam imao krizu adaptacije nekih šest meseci sam dao samo jedan gol, pa je došla suša gde su Zeka i Nenad koji su vodili klub bili sigurni da sam ja najveći promašaj u istoriji Partizana. Sa tim sam živeo i bio sam realan. Otkočio me je pozitivan ambijent drugara sa kojim sam igrao, a posebno bih naglasio Gordana Petrića sa kojim sam kao brat. Shvatio sam da moram da se osvestim, živeo sam u nerealnom svetu u tom trenutku. Najveći transfer... uđeš u neki novac, pa počneš komotno da funkcionišeš. To me je dovelo do toga da krenem bolje da treniram i radim i shvatiš da se osećaš bolje i krene sve kako treba. Tako je ovde bilo sve komotno. 'Nema para? Nema para', 'Nema titula? Pa dobro, Zvezda je superiornija...'. Oni jesu sada ispred nas, svaka čast na tome. Prvaci države u seriji, ne znam sada koliko, ne pratim Zvezdu što je logično... Koliko? Sedam titula zaredom! Nas nema nigde i naravno kada se osvrneš ovde prekoputa i čuješ huk Lige šampiona da ti dođe muka. Ovaj period moramo da iskoristimo da sredimo našu kuću, da nas ne interesuje šta radi komšija i kakva je njegova fasada - rekao je Predrag Mijatović.